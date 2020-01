Hinweise zu Dieb gesucht

Ein Taschendieb war am Sonnabendvormittag in Schwarmstedt in zwei Discountern an der Straße Mönkeberg und Celler Straße aktiv. Der Täter entwendete jeweils ein Portemonnaie. In einem Fall bediente er sich dabei aus einer Handtasche, die im Einkaufswagen lag und in dem anderen Fall zog er es aus einer Jackentasche. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Täterbeschreibung: männlich, etwa 20 Jahre alt, 1,85 bis 1,95 Meter groß, schwarzes Haar, Drei-Tage-Bart, südosteuropäische Erscheinung, war gänzlich dunkel gekleidet. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Schwarmstedt unter (05071) 800350.