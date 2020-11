Historische Aufnahmen von Walsrode im Kalenderformat

Der Postkartensammler Hansjörg Sibus aus Bomlitz hat in Jahrzehnten eine umfangreiche Sammlung alter Postkarten und Fotos aus vielen Orten des Heidekreises zusammengetragen. Mit großer Leidenschaft hat er immer wieder auf Messen und Flohmärkten nach neuen Schätzen gesucht. So kamen auch sehr viele historische Aufnahmen aus der Stadt Walsrode in seine Sammlung, die der Walsroder Stadtarchivar Thorsten Neubert-Preine sichten durfte.

Daraus hat er nun Bilder für einen Kalender zusammengestellt, der “Menschen in der Stadt” auf alten Ansichten zeigt, die alle in der Kaiserzeit Deutschlands entstanden sind. In dieser Zeit war die Kutsche natürlich noch das bevorzugte Beförderungsmittel, aber auch eines der ersten Autos in Walsrode ist auf einem Bild zu entdecken.

In aufwendiger Kleinarbeit hat der Stadtarchivar einen Großteil der Kratzer, Verschmutzungen und Stempelspuren auf den gescannten Postkarten entfernt. Die Umsetzung in einen Kalender erfolgte dann durch die Kalender-Manufaktur in Verden. Dieses Zeugnis eines emsigen Sammlers kann in den Buchhandlungen Heine und Kappe sowie im Kaufhaus GNH erworben werden.