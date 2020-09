/lokales/hodenhagen-leinwand-statt-livemusik_10_111923249-21-.html/ / 1

Der Brinkverein, der in diesem Jahr kein Fest ausrichten konnte, erklärt Carsten Niemann, werde die Veranstalter tatkräftig unterstützen. Die Mitglieder des Vereins würden sich um den “Check-In”, den Verkauf von Getränken und Snacks und die Einhaltung der Corona-Richtlinien kümmern. “Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das Wetter mitspielt”, so der Gemeindebürgermeister. Aufgrund der aktuellen Situation könne die Veranstaltung nämlich nicht einfach nach drinnen verlegt werden.

Das Team des “Cinema del Sol” aus Hannover reist mit zwei Solarfahrradanhängern an, deren Solar-Akkus die Energie für den Filmprojektor liefern. Zwischen zwei Bäumen wird eine Leinwand aufgespannt und mit Einbruch der Dunkelheit beginnt die Vorstellung. Veranstaltet wird das Open-Air Kino von der Energieagentur Heidekreis in Kooperation mit der Samtgemeinde Ahlden und der Gemeinde Hodenhagen. Das Thema der regenerativen Energien stehe dabei besonders im Fokus, erklärt Theresa Weinsziehr, Leiterin der Energieagentur Heidekreis. “Wir wollen den Besuchern zeigen, dass Energiewende auch Spaß machen kann”, erklärt sie. Daher gebe es auch ein kurzes filmisches Vorprogramm rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie.

Zum ersten Mal seit den 1970er Jahren musste das Brinkfest, das traditionelle Livemusikevent in Hodenhagen, in diesem Jahr abgesagt werden. Nun soll doch noch Musik über den Allerdeich schallen - allerdings auf eine etwas andere Art und Weise. Am Freitag, 11. September, gastiert das solarbetriebene Wanderkino “Cinema del Sol” auf dem Brinkgelände und zeigt dabei den Musikfilm “Bohemian Rhapsody”.



