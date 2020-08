“Höchst stimmungsvoller Theaterabend”

/lokales/hoechst-stimmungsvoller-theaterabend_10_111914037-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Das Team des Theater Metronom bietet einen rustikalen und “höchst stimmungsvollen Theaterabend” mit einem märchenhaften Erzähltheater, bei dem zwei Schauspieler 30 Rollen verkörpern und die Geschichte darbieten werden vom Bauernknecht, der mit einer Glückshaube geboren ist und am Ende das Herz der Königstochter gewinnt. Der Veranstaltungsort liegt in Hartböhn 1 bei Neuenkirchen, der “Piratenplatz” der Hartböhner Zimmerleute sei laut Veranstalter “nicht ganz leicht zu finden”. Er liegt fünf Kilometer vom Theater Metronom in Hütthof entfernt. Besucher sollten das Navigationssystem benutzen. Es gibt ausreichend Parkplätze. Die Besucher sitzen auf Strohballen, und Abstände müssen eingehalten werden.

Die Saison läuft von Sonnabend, 8. August, bis zum 29. August. Alle Theaterabende finden auf dem Piratenplatz in Hartböhn statt. Auftakt macht am Sonnabend die Premiere “Der Teufel mit den drei goldenen Haaren” von Friedrich Karl Waechter.

Das Theater Metronom hat einen Weg gefunden, trotz aller coronabedingten Einschränkungen wenigstens ein kleines bisschen Theater zu spielen. Unter Einhaltung aller Vorschriften und Auflagen stellen sie auf dem “Piratenplatz” in Hartböhn bei Neuenkirchen das Openair Metronom Sommertheater auf die Beine. Das Veranstaltungsteam sagt: “Endlich wieder Theater” und hofft, dass auch viele Kulturfreunde nach monatelanger Veranstaltungsabstinenz so richtig Lust haben, Theater zu erleben.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ