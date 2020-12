/lokales/hygieneregeln-handfester-streit-im-supermarkt_10_111968602-21-.html/ / 1

Die Nichteinhaltung der geltenden Hygienevorschriften ist der Grund, weshalb es am vergangenen Sonnabend gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt an der Ernst-August-Straße in Walsrode zu einem Streit kam. Zwischen zwei Kunden und Mitarbeitern des Marktes eskalierte schließlich die Lage, sodass eine körperliche Auseinandersetzung die Folge war. Polizisten entdeckten die vom Tatort fliehenden 21 und 30 Jahre alten Kunden im Nahbereich des Marktes. Zur Dokumentation des Geschehens wurden die Videoaufzeichnungen gesichert, die Ermittlungen dauern an.



