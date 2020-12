Illegaler Aufenthalt

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, an der Fritz-Reuter-Straße in Soltau einen Kleintransporter, in dem sich drei Personen im Führerhaus befanden. Bei der Überprüfung der Ladefläche stellten die Polizisten fünf weitere Personen fest. Nach bisherigen Erkenntnissen halten sich die acht aus Georgien stammenden Männer illegal in Deutschland auf. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen dauern an.