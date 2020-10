Im Auflieger unerlaubt eingereist

Ein Zeuge meldete am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, auf dem Parkplatz “Dorfmark” an der A 7, wie drei Personen vom Auflieger eines Sattelzuges sprangen und im Wald verschwanden. Streifenwagen wurden daraufhin zum Parkplatz, aber auch zur angrenzenden Platzrandstraße entsandt. Durch einen Schlitz in der Plane des Aufliegers konnten Hinweise auf einen längeren Aufenthalt von Menschen erlangt werden. Der Auflieger selbst war mit einer Plombe verschlossen. Der 51-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Südosteuropa wurde zum Sachverhalt befragt.

Die Männer aus Marokko hatten keine Ausweispapiere dabei

Zeitgleich meldete eine Streife, dass sie drei männliche Personen, die um Asyl baten, ohne Ausweispapiere auf der Platzrandstraße festgenommen hätten. Die Personen, wahrscheinlich im Alter zwischen 28 und 33 Jahren, gaben an, aus Marokko zu stammen. In der Vernehmung des Lkw-Fahrers verhärtete sich der Verdacht auf eine Beteiligung einer möglichen Schleusung nicht, sodass er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer an die Landesaufnahmebehörde übergeben.