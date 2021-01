Impf-Auftakt mit leichter Verzögerung

/lokales/impf-auftakt-mit-leichter-verzoegerung_10_111982841-21-.html/ / 1

Station 5: Nach der Impfung geht es für mindestens 15 Minuten in den Ruhebereich, um die Impfung zu verarbeiten. Fachkundiges Personal betreut die geimpften Personen. Die Unterlagen sind an der Abmeldung abzugeben. Kopien erhält jede Person automatisch.

Bei einer Anreise mit dem Erixx wird eine Verbindung zwischen dem Bahnhof Bad Fallingbostel und dem Impfzentrum durch ein Anrufsammeltaxi (AST) sichergestellt. Das AST kann unter (05161) 5039843 montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr mindestens einen Tag vor der Fahrt bestellt werden. Fahrten am Montag müssen am Freitag vorbestellt werden. Für das AST gilt der Tarif der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis. Damit gelten auch Fahrausweise des Erixx im Niedersachsentarif nach Bad Fallingbostel ohne Aufschlag im AST.

Doch auch bei der Menge der zur Verfügung stehenden Impfdosen sieht es derzeit nicht gut aus. Die Anzahl der dem Land zu meldenden Impftermine ist abhängig von der Liefermenge der Impfdosen an den Heidekreis. Für den 2. Februar sind vom Land verbindlich 195 Vials (Fläschchen) für Erstimpfungen zugesagt worden, aus denen jeweils sechs Impfungen gewonnen werden können. Davon müssen zunächst die verbliebenen Alten- und Pflegeheime für Erstimpfungen bedient werden. Lediglich der dann übrig gebliebene Impfstoff steht für Impfungen in der Heidmark-Halle zur Verfügung. Weitere Impfstofflieferungen für Erstimpfungen hat das Land Niedersachsen dem Heidekreis bisher nicht zusagen können. Mit anderen Worten: Wie es weitergeht, ist aktuell völlig offen.

Am Donnerstag, 28. Januar, ging es nun los mit der Terminvergabe. Von den zunächst 372 vom Heidekreis dem Land Niedersachsen gemeldeten möglichen Impfterminen im Impfzentrum des Heidekreises wurde rund ein Drittel über das Onlineportal des Landes unter www.impfportal-niedersachsen.de angeboten. Diese Termine waren bereits nach wenigen Minuten vergeben, wie die Landkreisverwaltung mitteilt. Rund zwei Drittel der Termine werden vom Land über die Hotline unter (0800) 9988665 vergeben. Doch dabei gibt es massive Probleme: Aufgrund einer Überlastung dieses Anschlusses kann es dazu kommen, dass bei einem Anruf die Ansage ertönt, die Nummer sei nicht vergeben. Dieses sei ein technischer Fehler, an dem das Land gemeinsam mit seinem Dienstleister arbeite. Die Nummer ist korrekt und kann weiterhin angerufen werden.

Beim Thema Impfen holpert es weiter - auch im Heidekreis: Nachdem die Verantwortlichen davon ausgegangen waren, dass das Impfzentrum in der Bad Fallingbosteler Heidmark-Halle am 1. Februar die Arbeit aufnehmen kann, verzögert sich der dortige Impfstart: Nun soll es am Donnerstag, 4. Februar, losgehen. Doch auch bei der Terminvergabe und der Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen läuft es nach Angaben des Landkreises alles andere als rund.



