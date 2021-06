Impfzentrum am 3. Juni geschlossen

Das Impfzentrum in Bad Fallingbostel ist am Donnerstag, 3. Juni, geschlossen, da kein Impfstoff für weitere Erstimpfungen zur Verfügung steht. Die für Donnerstag vorgesehenen Zweitimpfungstermine werden an diesem Tag mit zwei mobilen Teams in Einrichtungen in Soltau und Walsrode verimpft. Der freie Tag wird genutzt, um an der Lüftungsanlage in der Heidmark-Halle erforderliche Wartungsarbeiten durchzuführen. Am Freitag, 4. Juni, können die Impfungen im Impfzentrum fortgesetzt werden.