In Distanz lernen, in Gemeinschaft feiern

Der stellvertretende Schulleiter Heiko Zill hob die besonders guten Ergebnisse hervor:: 20 Schüler und Schülerinnen konnten Ergebnisse von 1,5 und besser erreichen, und der Gesamtdurchschnitt von 2,4 ist einer besten in der Geschichte des Gymnasiums. Die Jahrgangsbesten sind Lena-Marie Häusser, Eva Wasserfuhr, Laura Wegner, mit einer Abiturnote von 1,0, sowie Till Pröhl und Jette Söhnholz, mit der Durchschnittsnote von 1,1. Zudem wurden weitere Schüler für besondere Leistungen in verschiedenen Fächern geehrt. Musikalisch gelungen eingerahmt wurde die Feier durch einen Teil des Chores des Gymnasiums unter Leitung von Martin Hohls.

Bei der Entlassungsfeier standen natürlich auch das Thema Corona und die Auswirkungen auf das Leben allgemein, insbesondere aber auf das Schulleben im Mittelpunkt der Redebeiträge. So hat das Virus den Schulalltag komplett verändert. Es wurde nicht nur das Lernen, sondern auch die Gemeinschaft stark beeinträchtigt, die sonst die Oberstufenzeit prägt. So mussten Abiball, Abi-Party, Abi-Spiele und viele weitere Momente der Verbundenheit ausfallen. Trotz - oder gerade wegen - der Situation konnte eine besondere Vertrautheit zwischen Jahrgang und Jahrgangsleiter entstehen, wie die Jahrgangssprecher Bilo Idrizaj und Erja Leupold herausstellten.

135 überglückliche Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Walsrode erhielten am vergangenen Freitag den verdienten Lohn für die Mühen der letzten Wochen - das Abiturzeugnis. “Das Leben ist eine Reise, die man erleben muss, nicht ein Problem, das man lösen muss”: Dieses Zitat aus dem Buch “Winnie Pu” gab Jahrgangsleiter Heiko Eggert dem Abiturjahrgang mit auf den Weg und verdeutlichte damit, dass es wichtig sei, auch in schwierigen Zeiten den optimistischen Blick nach vorne nicht zu verlieren.



