Individuelle Hilfe für örtliche Unternehmen

Folgende Unterlagen werden bei der Antragsstellung benötigt: eine kurze schriftliche Beschreibung der Auswirkungen der Pandemie auf das Unternehmen, Jahresabschlüsse/Einnahmen-Überschuss-Rechnungen 2017 und 2018, Betriebswirtschaftliche Auswertung 2019 (inklusive Summen- und Saldenliste, Ermittlung des Kreditbedarfs resultierend aus den Folgen der Corona-Pandemie, private Selbstauskunft, bereits vorgenommene Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung (zum Beispiel Beantragung Kurzarbeitergeld). Eine Übersicht der Förderprogramme und notwendige Unterlagen für eine Beantragung stehen bereit auf www.ksk-walsrode.de/coronahilfe. Darüber hinaus versendet das Kreditinstitut regelmäßig Informationen per E-Mail und per Post an alle Unternehmenskunden.

Die Sparkasse Walsrode steht für ihre Kunden bereit und wird Unternehmen und Selbstständigen auch in der Corona-Krise helfen. Matthias Schröder, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Walsrode, betont: “Wir wollen gemeinsam mit Ihnen allen eine wirtschaftliche Talfahrt in unserer Region verhindern.” Ab sofort stehen, nach einer intensiven politischen Abstimmung, verschiedene Förderprogramme der NBank (Niedersachsen) sowie der KfW (Bund) zur Verfügung. Daneben wird die Sparkasse bei Bedarf Tilgungsaussetzungen kurzfristig und unbürokratisch ermöglichen. Die Berater der Sparkasse geben unter (05161) 6010 Hilfestellung und leiten Kunden durch die Unterstützungsangebote.



