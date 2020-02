Insgesamt 17 Gullydeckel ausgehoben

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 4.08 und 4.20 Uhr, beschädigten zwei bislang Unbekannte sieben von neun Fahrrädern, die an einem Fahrradständer am Bahnhof in Schneverdingen abgestellt waren. Insbesondere hatten sie es auf die vordere Beleuchtung abgesehen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Gegen 5 Uhr hoben vermutlich dieselben Täter an den Straßen Am Bahndamm, Billungstraße, Schnackenbergstraße und Ostdeutsche Straße insgesamt 17 Gullydeckel aus der Fassung und legten sie auf die Straße. Außerdem beschädigten sie an der Straße Am Bahndamm Gartenzäune, entfernten im Bereich der vorgenannten Straßen von mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen mit Halterung und legten sie zum Teil in den Gullyschächten ab.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter (05193) 982500 in Verbindung zu setzen.