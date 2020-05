“Ja” zum Ausbau der Hauptstraße

DORFMARK - 26. Mai 2020 - 15:06 UHR - VON MANFRED EICKHOLT

Ein langer Planungs- und Diskussionsprozess ist beendet: Der Bad Fallingbosteler Stadtrat hat am Montagabend in öffentlicher Sitzung festgelegt, wie die Hauptstraße in Dorfmark in drei Abschnitten ausgebaut werden soll. In den Investitionsprogrammen der kommenden Jahre sind für das Großvorhaben Kosten in Höhe von insgesamt 5,72 Millionen Euro veranschlagt