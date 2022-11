Jahrelang mit viel Engagement aktiv

Nach 160 Stunden Theorie und 80 Stunden Praktikum haben sie es geschafft: Elf Absolventinnen und zwei Absolventen der Qualifizierungsmaßnahme “Betreuungskraft in Pflegeeinrichtungen” haben im Bildungszentrum der Volkshochschule Heidekreis (VHS) in Walsrode ihre Zertifikate und Zeugnisse erhalten.

Für eine war der Abschluss an diesem Tag ein besonderer: Lehrgangsleiterin Birgit Mein verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand. Nicht nur für die vielen Teilnehmenden im Bereich Pflege und Betreuung wird sie für ihre über Jahre geleistete, engagierte Arbeit in bester Erinnerung bleiben. Auch viele Einrichtungen im gesamten Landkreis hätten dank Birgit Mein stets eine kompetente Anlaufstelle gehabt, wenn es um die Suche nach qualifizierten Betreuungskräften ging, heißt es bei der Verabschiedung des Kurses. Ihre Nachfolgerin steht bereits in den Startlöchern: Petra Schulz wird ab 1. Januar als neue Mitarbeiterin der VHS Heidekreis begrüßt.

Ab 3. April 2023 bietet die Volkshochschule Heidekreis erneut eine Qualifizierung zur Betreuungskraft nach Paragraf 53b SGB XI an. Informationen erhalten Interessierte am 18. Januar in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr bei einer Informationsveranstaltung in Soltau, Rosenstraße 14, im Raum 020.

Anmeldungen und weitere Informationen sind erhältlich und möglich bei der VHS unter (05191) 968280, persönlich, unter www.vhs-heidekreis.de oder per E-Mail an info@vhs-heidekreis.de.