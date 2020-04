Jeder Quadratmeter Nahrung für Insekten

/lokales/jeder-quadratmeter-nahrung-fuer-insekten_10_111872455-21-.html/ / 1

Flockenblume, Ackerveilchen, Königskerzen und viele Blumen mehr: Sie sind Teil der regionalen Saatgutmischung für eine Schmetterlings- und Wildbienenwiese, die Interessierte ab sofort kostenlos beim Naturpark Lüneburger Heide bestellen können. Die Blühmischung ist auf den Standort Norddeutsche Tiefebene abgestimmt und trägt das Zertifikat des Verbandes deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten (VWW). Das Naturpark-Team hofft, dass möglichst viele Menschen mit Garten, Balkon oder Terrasse das Angebot annehmen. Die Mitarbeiter versenden maximal fünf Saatguttütchen pro Bestellung, solange der Vorrat reicht. Interessierte schicken einfach eine E-Mail an info@naturpark-lueneburger-heide.de oder eine Postkarte an Naturpark Lüneburger Heide, Schlossplatz 6, 21423 Winsen (Luhe). Darauf müssen Name, Adresse und die Anzahl der gewünschten Tütchen vermerkt sein. Eine reicht für einen Quadratmeter.



