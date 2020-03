/lokales/jetzt-15-infizierte-mit-coronavirus-im-heidekreis_10_111862746-21-.html/ / 1

Seit dem 26. März gibt es 15 laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis. Nachdem es am 25. März keinen weiteren Infizierten gab, kamen am Donnerstag gleich fünf dazu. Einer von ihnen ist in Soltau aufgetreten. Die erkrankte Person befindet sich derzeit auf der Isolierstation im Heidekreis-Klinikum Walsrode. Die engen Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne. Etwaige weitere Kontakte werden noch ermittelt. Zwei weitere Fälle gibt es in Schneverdingen und einen in Bispingen. Die erkrankten Personen sowie die engen Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Auch hier werden noch etwaige weitere Kontakte ermittelt. Zu einem weiteren Fall in Bomlitz sind die Ermittlungen angelaufen.



