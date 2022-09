Jetzt herunterladen: Die neue App der WZ

Morgens die Zeitung lesen und bis zum kommenden Tag auf Neuigkeiten warten? Das war einmal. Mittlerweile gibt es Nachrichten auf allen erdenklichen Verbreitungswegen - und zwar rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Wenn etwas passiert, können Nutzerinnen und Nutzer häufig schon Sekunden später im Internet etwas darüber erfahren. Auch die Redaktion der Walsroder Zeitung bietet ihren Leserinnen und Lesern ein aktuelles und breit gefächertes Informationsangebot auf unterschiedlichen Plattformen an: von der klassischen Printausgabe über das ePaper bis hin zur Homepage www.wz-net.de und den Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram und YouTube.

Ein großer Meilenstein für die Weiterentwicklung und Digitalisierung des Verlags war auch die ePaper-App, die mit ihrem Erscheinen im Jahr 2014 das Lesen der Walsroder Zeitung auf dem Smartphone oder Tablet ermöglichte. Nun, rund acht Jahre später, will die J. Gronemann GmbH & Co. KG gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern den nächsten Schritt gehen und das digitale Lese-Erlebnis der WZ den heutigen Anforderungen anpassen.

In den vergangenen Monaten hat der Verlag intensiv an einer Weiterentwicklung seines Angebots gearbeitet - und ist froh und stolz, Ihnen die neue WZ ePaper-App vorstellen zu dürfen. Neben der Walsroder Zeitung finden Nutzerinnen und Nutzer im praktischen App-Kiosk künftig auch den Wochenspiegel am Sonntag, den Findling und alle WZ-Sonderpublikationen sowie Prospektbeilagen. Doch nicht nur das: Durch Anklicken der einzelnen Artikel im ePaper gelangen Nutzerinnen und Nutzer in eine übersichtliche Detail-Ansicht, die ein besseres Lese-Erlebnis bietet und Texte und Bilder vergrößert darstellt.

Jetzt kostenfrei herunterladen

Allen Redakteurinnen und Redakteuren der WZ liegt es am Herzen, die Menschen in der Region immer schnellstmöglich über die neuesten Ereignisse in ihrer Heimat zu informieren. Daraus geht ein verbesserter Versand von Push-Nachrichten bei Eilmeldungen hervor - und die wohl größte Neuerung für die Leserinnen und Leser: In Zukunft wird die digitale Vorabendausgabe der WZ schon am heutigen Tag zeigen, was morgen in der Zeitung stehen wird. Dazu werden ab 20 Uhr alle bis zu diesem Zeitpunkt fertiggestellten Zeitungsseiten vom Folgetag digital in der App zur Verfügung stehen. Diese und viele weitere neue Funktionen gibt es ab sofort in der neuen WZ ePaper-App, die kostenfrei heruntergeladen werden kann. Klicken Sie gern diesen Link an oder scannen Sie den folgenden QR-Code, dann gelangen Sie direkt zum Download für Ihr Endgerät.

Sollten Sie als Abonnent oder Abonnentin der gedruckten Ausgabe auch das ePaper inklusive der neuen Abendausgabe für nur vier Euro monatlich nutzen wollen, schreiben Sie uns einfach per E-Mail an vertrieb@wz-net.de und wir kümmern uns darum.

Das Team des Walsroder Zeitung wünscht viel Spaß beim Entdecken der neuen App - und ist für Fragen oder bei Problemen erreichbar unter (05161) 600565 oder per E-Mail an vertrieb@wz-net.de.