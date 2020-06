Jugendhof Idingen bietet umfangreiches Ferienprogramm an

Motto-Wochen stehen beim Ferienprogramm auf dem Jugendhof Idingen auf der Tagesordnung. Wer schon immer mal eine Zeitreise unternehmen oder in die Rolle von Hexen, Zauberern oder Ronja Räubertochter schlüpfen wollte, ist dort genau richtig aufgehoben.

Die Sommerferien 2020 werden für viele anders als geplant stattfinden: Ferienmaßnahmen wurden zum Teil abgesagt, und ob der gebuchte Familienurlaub stattfinden kann, ist ebenfalls nicht sicher. Auch die Kreisjugendpflege stand vor der Herausforderung, ihr Ferienprogramm an die aktuell geltende Verordnung und die Hygienebestimmungen anzupassen. Anstatt wie gewohnt in den ersten zehn Ferientagen das Seminarprogramm und anschließend die zweiwöchige Sommerfreizeit anzubieten, werden nun fast die gesamten Ferien mit wöchentlichen Programmen gestaltet.

Verbindliche Anmeldungen sind nötig

Vom 20. Juli bis zum 21. August wird es immer von Montag bis Freitag für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit geben, eine Woche mit einem spannenden Thema auf dem Jugendhof Idingen in Bad Fallingbostel zu verbringen. An jedem dieser Tage von 8 bis 17 Uhr stehen Referentinnen und Referenten bereit, um Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren eine schöne Zeit zu bereiten. Verbindliche Anmeldungen jeweils für die gesamte Woche sind unumgänglich. Im Programm eingebunden sind Frühstück und Mittagessen. Zusätzlich gibt es in den Wochen vom 20. bis 24. Juli und vom 3. bis 7. August ein Abenteuerprogramm für Jugendliche ab zwölf Jahren. Nachfolgend die Angebote in der Übersicht.

“Hexen und Zauberer” vom 20. bis 24. Juli: Am Beispiel der Schmuddelhexe Müffi werden ein Zauberstab gebastelt, ein Hausviech gesucht, Zaubersprüche kreiert und vieles mehr. Eine lustige, abwechslungsreiche und vor allem magische Woche steht bevor. Hoffentlich nerven die Waldschrate nur nicht zu sehr.

“Zeitreise” vom 27. bis 31. Juli: In die Zukunft zu reisen ist mit den Mitteln des Jugendhofs leider nicht möglich, aber ein Blick in die Vergangenheit kann geworfen werden. Vom Neandertaler über die Bronzezeit, die Ritter und die Wikinger bis hin zu den Piraten wird an jedem Tag etwas aus der jeweiligen Zeit erfahren. Natürlich nicht mit Vorträgen von Lehrkräften, sondern indem selbst Dinge ausprobiert werden und geschaut wird, wie es sich wohl angefühlt hat, damals gelebt zu haben.

Kreativ werden auf dem Jugendhof

“Kreativ- und Bastelwoche” vom 3. bis 7. August: In dieser Woche sind diejenigen gefragt, die Spaß daran haben, etwas zu erschaffen - sei es ein Stück Schmuck, eine Sache aus Ton, ein selbstgemaltes Bild, ein Kunstwerk ganz aus Naturmaterialien oder, oder, oder. Fünf Tage lang werden verschiedene Techniken kennengelernt, mit denen man nicht unbedingt nur schöne, sondern auch praktische Gegenstände herstellen kann.

“Forscher und Entdecker” vom 10. bis 14. August: Es wird mit den Elementen experimentiert, die Sinne werden erforscht, die Umgebung des Jugendhofs untersucht und spannende Dinge herausgefunden. Kurzum: Mit viel Spiel und Spaß wird Sachen auf den Grund gegangen.

“Ronja Räubertochter und Birk Borkason” in der Zeit vom 17. bis 21. August: Astrid Lindgrens Geschichte um die Räubertochter Ronja, die es nicht mag, wenn Leute traurig werden und weinen, begeistert seit Jahrzehnten Menschen aus aller Welt. Nicht nur die Geschichte wird kennengelernt, auch wird gemeinsam geschaut, wie die Räuber gelebt haben und was sie in der Natur alles wissen mussten.

“Abenteuer und Erlebnis auf dem Jugendhof” vom 20. bis 24. Juli und 3. bis 7. August: Erlebnis und Abenteuer haben fast immer etwas mit Bewegung zu tun. Deshalb geht es unter anderem im Hochseilgarten in die Höhe, mit dem Kajak in die Ferne, und es werden Herausforderungen auf dem Jugendhof gesucht.

Info und Anmeldung: Jonas Mehmke von der Jugendpflege des Heidekreises unter (05162) 989811 oder per E-Mail an j.mehmke@jugendhof-idingen.de zur Verfügung.