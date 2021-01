/lokales/jugendliche-autodiebe-in-walsrode-gefasst_10_111978659-21-.html/ / 1

Die beiden 16-Jährigen kamen in die Obhut eines Jugendamtes in Verden. Bei dem 20 Jahre alte Heranwachsenden klickten die Handschellen. Er war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro.

Nach einem Zeugenhinweis gegen 23 Uhr stellten Einsatzkräfte den Einbruch in dem Betrieb fest. Augenscheinlich wurden dort ein Mercedes AMG und ein VW Tiguan sowie diverse Fahrzeugschlüssel entwendet. Gegen 23.40 Uhr wurde die Autobahnpolizei Langwedel auf den VW Tiguan auf dem Parkplatz Hamwiede-Nord an der A 27 aufmerksam. Bei der Fahrzeugkontrolle versuchte das Trio, noch zu flüchten, konnte aber wenig später gestellt werden. Gegen 3.15 Uhr entdeckten Bremer Einsatzkräfte den zweiten gestohlenen Wagen.

Am Sonntagabend stahlen ein 20-Jähriger, eine 16-jährige und ein ebenfalls 16-jähriger Jugendlicher zwei Pkw sowie mehrere Autoschlüssel aus einem Betrieb für Fahrzeugpflege in Bremen. In Zusammenarbeit mit der Polizei Niedersachsen konnte das Trio auf der Autobahn 27 bei Walsrode gefasst werden.



