Jugendliche bei Diebstahl überrascht

Ein 33-jähriger Munsteraner überraschte am Mittwoch gegen 17 Uhr zwei Jugendliche am Fahrradport an der Ernst-Pernoll-Straße in Munster, die sich an seinem Fahrrad zu schaffen machten. Als er sie ansprach, entfernten sie sich auf ihren Fahrrädern. Am Fahrrad des Mannes fehlten anschließend die Handyhalterung sowie Teile der Bremse. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter (05192) 9600 entgegen.