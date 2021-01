JUZ bietet Geräte und Platz zum digitalen Lernen

Der Sportverein Eintracht Fallingbostel ist mit seinen mehr als 1500 Mitgliedern und 17 Sparten im Sportbetrieb aufgrund der Pandemie-Situation nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Lediglich der Bereich der Jugendarbeit erfährt in Teilbereichen wachsenden Zulauf, weiß der erste Vorsitzende Rolf Schneider aus Bad Fallingbostel zu berichten. Denn als Betreiber des Jugendzentrums in der Kreisstadt bietet der Verein für Kinder und Jugendliche an, am notwendig gewordenen Distanzunterricht der Schulen teilzunehmen.

Technisch optimal ausgerüstet

Unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen können Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Schulen der Kreisstadt täglich die Computer und Tablets, samt Druckern, Scannern und Internetverbindung im Jugendzentrum nutzen.

“Wir möchten nicht die Pflichten des Landes übernehmen, wir möchten einfach dort unkompliziert unterstützen, wo es jetzt fehlt. Das Jugendzentrum vom SVE ist personell und technisch optimal dafür ausgerüstet”, wirbt der Vorsitzende Rolf Schneider für das Angebot in Bad Fallingbostel.

Anmelden, Terminwünsche werden dann zentral koordiniert

Damit die Schüler am jeweiligen Distanzunterricht teilnehmen können, melden sie sich im Vorfeld telefonisch im JUZ Fallingbostel und wählen ihre Wunschzeit. Die Terminwünsche werden dann zentral koordiniert, damit die Corona-Regeln und das Hygienekonzept optimal eingehalten werden können. Ebenfalls gibt es, so Björn Fischer, Leiter des JUZ, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln montags, mittwochs und freitags für etwa zwei Stunden Angebote am Tisch. Hier können die Kinder und Jugendlichen an Spiel-, Lern- und Bastelangeboten mit maximal sechs Personen teilnehmen. Björn Fischer betont: “Ich möchte einfach unbürokratisch Aktionen und Hilfe für die Kinder und Jugendlichen in Bad Fallingbostel anbieten.”

“Sehr beachtenswerte Leistung”

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke machte sich vom Konzept des Angebotes persönlich ein Bild. “Dass das, was der Verein hier auf die Beine stellt, so ausgefeilt ist und so hohen Zuspruch erfährt, ist besonders in diesen schwierigen Zeiten eine sehr beachtenswerte Leistung.” Insbesondere komme es grundsätzlich allen zugute, die Zuhause nicht über eine entsprechende Ausstattung verfügen, sieht Zinke das Engagement des SVE Fallingbostel als einen Gewinn für die Stadt.