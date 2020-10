Kamera nimmt Einbrecher auf

Am frühen Sonntagmorgen löste in einem Wohn- und Geschäftshaus in Hodenhagen die Alarmanlage aus. Die Polizei stellte fest, dass es sich nicht um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Der Täter war allerdings schon geflüchtet. Zuvor war ein Einbrecher, möglicherweise derselbe Täter, unter anderem in die Spielothek in dem Gebäude eingestiegen. Eine Videokamera hat den Verdächtigen dabei aufgenommen. Die Polizei führte am Tatort eine umfangreiche Spurensuche durch. Wer darüber hinaus am frühen Sonntagmorgen im Bereich Bahnhofstraße/Ecke Heerstraße verdächtige Aktivitäten beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.