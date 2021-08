Kandidaten der Grünen in Schwarmstedt stehen fest

“Mit Euch, für Euch” - so lautet der Slogan, mit dem “Bündnis 90/Die Grünen” in Schwarmstedt in den kommunalen Wahlkampf am 12. September ziehen will. Stand in der vergangenen Legislaturperiode mit Dr. Hans-Peter Ludewig lediglich ein Bewerber für den Samtgemeinderat zur Verfügung, so stellen sich dieses Mal insgesamt fünf Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl.

Angeführt wird die Liste von Nadine Hemmerle aus Norddrebber; es folgen der Schwarmstedter Manuel Knop und Patricia Stenske aus Nienhagen. Dr. Hans-Peter Ludewig kandidiert auf Platz vier und Lothar Kaminski aus Schwarmstedt auf Platz fünf. Außerdem stehen die beiden Schwarmstedter Manuel Knop und Lothar Kaminski auch für den Gemeinderat zur Wahl.

Für die kommende Legislaturperiode haben sich die Kandidaten im Bereich Soziales den Einsatz für sichere Schulwege, die Digitalisierung der Schulen, die Einrichtung eines Skaterparks und die Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament vorgenommen. Neben einem zuverlässigen Nahverkehr stünden außerdem die Erweiterung und Verbesserung des Radwegenetzes sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität auf der Agenda. Darüber hinaus sollen Fotovoltaikanlagen bei Neubauten künftig verpflichtend sein und sämtliche Ratsbeschlüsse auf Klimarelevanz überprüft werden.

Zudem wollen sich die Kandidierenden für die Einsetzung eines Umweltschutzbeauftragten und die Einhaltung der Baumschutzsatzung einsetzen sowie die Landschaftsschutzgebiete entwickeln.

Für den Kreistag kandidieren Patricia Stenske, die Pressesprecherin des Naturschutzbundes Heidekreis Dr. Antje Oldenburg (Spitzenkandidatin), Dr. Hans-Peter Ludewig, Manuel Knop, Lothar Kaminski und Nadine Hemmerle.