Kescher statt Stift und Papier

WALSRODE - 04. Februar 2020 - 05:00 UHR - VON PRAKTIKANT

Kescher, elektrische pH-Wert-Messgeräte und Becherlupen sind Teil der Materialien, die vergangene Woche in der Grundschule am Markt einzogen. Heiner Harting, Betriebsstellenleiter des NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) in Verden überreichte Schulleiterin Ingelore Mrozek gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin