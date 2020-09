Kind angefahren: Polizei sucht Fahrradfahrer

Ein neunjähriger Junge wurde am Sonntag gegen 11.20 Uhr auf der Walsroder Straße in Soltau von einem Fahrradfahrer angefahren, der daraufhin weiterfuhr. Der Fahrradfahrer soll auf dem Gehweg in Höhe des Bahnübergangs in Richtung Visselhöveder Straße gefahren sein. Am Stromverteilerkasten kam es mit dem in Richtung Innenstadt gehenden Jungen zur Kollision. Das Kind stürzte und verletzte sich am Kinn und Bein. Der Fahrradfahrer soll noch gesagt haben, dass der Junge nicht die Polizei verständigen solle. Beschreibung des Verursachers: männlich, zirka 40 bis 50 Jahre alt, schwarze Haare, drei Ohrringe in jedem Ohr, Tätowierungen im Gesicht und an den Unterarmen, normale Figur, trug schwarze Lederjacke, fuhr Damenfahrrad mit Gepäckträger und gehört möglicherweise zur örtlichen “Trinkerszene”.

Der Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter (05191) 93800 in Verbindung zu setzen.