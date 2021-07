Kind bei Unfall in Soltau verletzt

Am Übergang vom Mühlenweg in die Bornemannstraße in Soltau, in Höhe der Soltau-Therme, überquerte am Donnerstagmittag ein elfjähriges Mädchen aus Soltau mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Bornemannstraße fahrenden Autos. Es kam zum Unfall zwischen Auto und Radlerin, bei dem das Kind leicht verletzt wurde.