Kinder-Mitmach-Aktion: Malen für die WZ

Liebe Kinder, Sonntag ist es endlich so weit und ihr könnt die erste Kerze am Adventskranz anzünden. Dann ist der erste Advent da. Nur noch dreimal schlafen, dann könnt ihr auch das erste Türchen am Adventskalender öffnen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Vielleicht Schokolade oder eine andere Leckerei?

Vielleicht habt ihr ja Lust, für uns als Walsroder Zeitung ein Bild zu malen, auf dem zu sehen ist, wie euer Adventskranz aussieht oder was hinter eurem Adventskalendertürchen gesteckt hat. Ihr könnt aber auch etwas ganz anderen zeichnen.

Wir suchen in der Advents- und Weihnachtszeit selbstgemalte Bilder und freuen uns über jedes Werk von kleinen Künstlern und Künstlerinnen, das in unseren Briefkasten oder in das E-Mail-Postfach flattert. Die schönsten, außergewöhnlichsten und kreativsten Kunstwerke finden in den kommenden Wochen einen Platz in der Walsroder Zeitung. Blättert doch morgens mal durch die Ausgabe. Vielleicht entdeckt ihr dann ein Bild von euch oder einem anderen Kind.

Hier kommen noch ein paar Informationen, die ihr braucht, wenn ihr an der Aktion teilnehmen möchtet. Dabei helfen euch eure Eltern sicherlich gern weiter.

Was muss beachtet werden?

Schreibt bitte den Namen und das Alter der kleinen Künstler und Künstlerinnen dazu. Wir freuen uns auch über einen kleinen Text zum Bild. Eine Altersbegrenzung gibt es übrigens nicht, auch wenn der Fokus auf Kindergemälden liegt.

Wohin mit dem fertigen Bild?

Das Werk kann eingescannt und per E-Mail an aktion@wz-net.de gesendet werden. Alternativ könnt ihr das Bild per Post schicken an: Redaktion Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, 29664 Walsrode. Schreibt gern als Betreff “Kinder malen für die WZ” dazu.

Übrigens hat diese Kinder-Mitmach-Aktion nichts mit der alljährlichen Weihnachtsmitmachaktion zu tun, bei der ihr Gedichte, Fotos, Rezepte oder Geschichten an die Walsroder Zeitung für die Heiligabendausgabe schicken könnt. Ihr könnt also sogar an beiden Aktionen teilnehmen.