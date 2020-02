“Kinderärzte leisten gute Aufklärung”

WALSRODE - 24. Februar 2020 - 15:30 UHR - VON PRAKTIKANT

Vom 1. März an gilt bundesweit das Masernschutzgesetz. Demnach sollen Kinder nur dann einen Platz in der Kindertagesbetreuung bekommen, wenn sie gegen Masern geimpft wurden. Auch Mitarbeiter von Gemeinschaftseinrichtungen müssen sich gegen Masern impfen lassen. Das Gesetz tritt in Kraft, weil in Deutschland aktuell kein ausreichender Infektionsschutz