“Klasse 2000” in Düshorn

Gesund, stark und selbstbewusst, so sollen Kinder aufwachsen. Die Ludwig-Rahlfs-Grundschule in Düshorn macht deshalb mit beim Projekt “Klasse 2000 - Stark und Gesund in der Grundschule”. Mit Unterstützung des Rotary Club Walsrode werden Themen zu Ernährung, Bewegung sowie Sucht- und Gewaltprävention ab Februar 2021 bereits in den ersten Klassen in den Unterricht eingebunden. Besonders erfreut zeigte sich die kommissarische Schulleiterin Tanja Wolff darüber, dass die Patenschaft vom Rotary Club Walsrode, vertreten durch die Präsidentin Mechthild Exner-Herforth, für die gesamte Grundschulzeit der jetzigen ersten Klassen übernommen wurde.

Die ersten Klassen der Grundschule Düshorn steigen ab Februar 2021 in die Themenwelten ein, die sie bis zur vierten Klasse begleiten werden. Spezielle Unterrichtsmaterialen und geschulte Referenten unterstützten die Lehrkräfte in den Themenwelten für die Gesundheitsförderung und Prävention. “Spielerisch erkunden die Grundschüler den Weg der Nahrung in unserem Körper”, gibt die kommissarische Schulleiterin Tanja Wolff ein Beispiel aus dem Unterricht. “Bewegung rückt bei Kindern immer mehr in den Hintergrund”, bemerkt André Kwiatkowski als Vater einer Grundschülerin und Mitglied des Präsidiums des Landessportbunds Niedersachsen. Unterstützt werden Lehrkräfte und Eltern durch eine Internetplattform mit vielen Materialien für interaktiven Unterricht und Tipps für einen gesunden Familienalltag. Für einen Einblick in die Umsetzung des Projektes lud die kommissarische Leiterin der Grundschule Düshorn die Präsidentin des Rotary Clubs Walsrode als “Patin” zu einem erneuten Besuch im kommenden Jahr ein.