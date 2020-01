/lokales/klimaschutz-heidekreis-startet_10_111830627-21-.html/ / 1

Bei der Gründungsversammlung wurden Wilfried Stegmann aus Bad Fallingbostel, Ursula Hillmann-Fachinger aus Dorfmark und Peter Förster aus Bomlitz zu den Vorsitzenden gewählt. Die Wahl zum Schatzmeister fiel auf Joachim Jaksch, Carmen von Ohlen wurde Schriftführerin, beide kommen aus Dorfmark. “Viele Mitglieder unseres neuen Vereins engagieren sich gegen die Pläne des kanadischen Konzerns Vermilion Energy, der in Dorfmark, Oerbke, Kroge und Bleckwedel Erdgasbohrungen durchführen will”, erklärt der erste Vorsitzende Wilfried Stegmann “Wir möchten in unserer Region aber auch andere Klimaschutz-Themen klarer in die Öffentlichkeit tragen. Mit etwas Glück können mit dem Verein aus dem Heidekreis in der Energie- und Umweltpolitik überregionale Impulse gegeben werden.”

Der Verein “Klimaschutz Heidekreis” hat sich Mitte November 2019 in Dorfmark gegründet. Das Ziel dieses neuen Vereins ist es, mit Veranstaltungen über Möglichkeiten für mehr Klimaschutz zu informieren. Der Verein möchte erreichen, dass in der Heidekreis-Region der Klimaschutz auf privater und kommunaler Ebene schneller vorankommt. Aktivitäten, Forschungen und Erfindungen für mehr Klimaschutz sollen deshalb gefördert werden.



