Komparsen und Statisten gesucht

Gesuchte Statistenrollen (ohne Text): Passanten jeden Alters und Geschlecht, gerne auch mit Hund; Jogger im Wald; eine Frau mit Hund im Wald; drei Fahrradfahrer; Jugendliche auf einer Party; ein Elternpaar. Gesuchte Komparsenrollen (mit Text): ein Assistent der Polizei; ein Polizist und eine Polizistin (als Rolle, der Beruf ist keine Voraussetzung). Der Dreh wird im Juni stattfinden und pro Darsteller einen Tag in Anspruch nehmen, meist an Wochenendtagen. Wer Interesse an dem Casting am kommenden Sonnabend, 23. April, 17 bis 20 Uhr hat, meldet sich mit Lebenslauf und Wunschrolle ganz einfach per E-Mail: heidekreiskrimi@gmail.com.



