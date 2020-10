Kontaktpersonen zum Hausarzt

Nachdem das Kreisgesundheitsamt insgesamt 213 Personen ausfindig machen konnte, die Kontakt hatten zu zwei infizierten Lehrkräften aus Grundschulen in Soltau und Wietzendorf, hatten am Freitag, 23. Oktober, 177 davon an einer Corona-Massentestung in Soltau teilgenommen. Alle Befunde waren negativ, die Grundschulen konnten am Montag den Betrieb regulär aufnehmen.

Zu den restlichen 36 Personen habe das Gesundheitsamt inzwischen Kontakt aufnehmen können, so ein Landkreis-Sprecher auf WZ-Nachfrage. Alle Personen seien aufgefordert worden, sich bei ihren Hausärzten testen zu lassen. Ergebnisse liegen noch nicht vor.