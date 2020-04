Kontaktverbote: Polizei erwischt “Sünder”

Die Polizei hat besonders am Montagnachmittag im Heidekreis bei sommerlichen Temperaturen eine Reihe von Verstößen gegen aktuell geltende Regeln festgestellt und Bußgeldverfahren eingeleitet. In Hodenhagen auf dem Allerdeich trafen Beamte eine Gruppe aus sechs Personen an. Eine Person, die schon häufiger aufgefallen war, erhielt eine Strafanzeige.

In Bad Fallingbostel wurden 23 Verstöße festgestellt, unter anderem neun Personen auf einem Spielplatz, vier in einem Park sowie vier Menschen in unerlaubter Zusammensetzung in einem Pkw. Sechs Heranwachsende erwischten die Beamten in einem Schutzhaus an der Soltau-Therme, vier in einer Gruppe am Flüggenhofsee in Munster. Viele Hinweise zu Verstößen gegen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie kommen aus der Bevölkerung, so Polizeisprecher Olaf Rothardt. Die Polizei nehme solche Hinweise auf und gehe ihnen nach.