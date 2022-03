Kraftrad beschÃ¤digt, Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 24. Februar, im Zeitraum zwischen 17 und 19.20 Uhr wurde an der Heinrich-Hertz-Straße in Walsrode ein blaues Kleinkraftrad der Marke Kymco beschädigt. Das Fahrzeug war am Eingangsbereich des dortigen Kauflandmarktes neben den Fahrradständern abgestellt. Als die Eigentümerin ihr Kraftrad in Betrieb nehmen wollte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Rad durch Umstoßen beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Walsrode unter (05161) 984480 zu melden.