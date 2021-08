Kraftrad und Fahrräder aus Örtze geborgen

Am Dienstagmorgen, gegen 8.40 Uhr, wurde der Polizei Munster durch einen Zeugen der Fund eines roten Motorrollers in der Örtze nahe des Mühlenteiches in Munster gemeldet. Im nahen Umfeld des Rollers konnte zudem ein im Wasser befindlicher Helm festgestellt werden, woraufhin Suchmaßnahmen nach einer möglichen Person, unter Beteiligung der Feuerwehr und der DLRG Munster, in dem Gewässer eingeleitet wurden. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, wurde der Roller in der Nacht von Montag zu Dienstag in der Straße Zum Schützenwald jedoch durch Unbekannte entwendet.

Während der Nachsuche konnten zudem drei Fahrräder aus der Örtze geborgen werden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.