Kreativ werden fÃ¼r die WZ-Weihnachtsausgabe

Gemeinsam entsteht so eine Ausgabe, die für besondere Lesemomente an den Feiertagen sorgen wird. Unter allen Einsendungen werden 15 Preise verlost - vom Einkaufsgutschein bis zum ePaper-Abo der WZ. Die Einsendungen sollten unter dem Betreff “Weihnachten mit der WZ” an die Walsroder Zeitung (Lange Straße 14, 29664 Walsrode) oder per E-Mail an weihnachten@wz-net.de gesendet werden.

Auch in diesem Jahr wird die WZ-Weihnachtsausgabe wieder von den Leserinnen und Lesern mitgestaltet. Wer Lust hat, der darf bis Sonnabend, 3. Dezember, eigene Beiträge einreichen. Erlaubt ist dabei, was gefällt und gut zum Fest passt. Besonders Fotos, gemalte Bilder und humorvolle Beiträge fehlen noch für eine abwechslungsreiche Ausgabe der Weihnachts-WZ. Wer einen Text schickt, der sollte einen Umfang von anderthalb DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. Bei Fotos hilft es, wenn ein kurzer Erläuterungstext angefügt wird.



