Kreative Begleitung durch die Feiertage

Die Gemeinden im Kirchenkreis Walsrode hatten sich besonders darauf gefreut, wieder gemeinsam und in den Kirchen das höchste kirchliche Fest begehen zu können. Aber die Corona-Entwicklung hat diese Planungen zum größten Teil zunichtegemacht. Die Kirchengemeinden haben daher nun unterschiedliche Konzepte entwickelt. Sie reichen von Gottesdiensten im Freien über geistliche Spaziergänge, bis Zoom-Gottesdienst und Video-Andacht.

Online-Angebote

Gründonnerstag: 18 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Zoom-Format. Karfreitag: 10 Uhr YouTube-Gottesdienst aus Dorfmark, 15 Uhr YouTube-Andacht zur Sterbestunde aus Stellichte. Ostersamstag-Ostermontag: Osterspaziergang (App Actionbound). Ostersonntag: Osternacht aus den Kirchen Ahlden und Rodewald, 10 Uhr Gottesdienst im Zoom-Format, 10 Uhr YouTube-Ostergottesdienst aus Kirchboitzen. Ostermontag: 10 Uhr Telefongottesdienst (erst +49 69 7104 9922, anschließend die Meeting-ID: 654 9222 5149#, Passwort 760251), um 10 Uhr YouTube-Spaziergang von Ahlden nach Eickeloh.

Ahlden: Die Kirche in Ahlden ist Karfreitag und Ostersonntag von 15 bis 17 Uhr zur stillen Andacht geöffnet. Ostersonntag können Besucher das Osterlicht mit nach Hause nehmen. Alfons von Tegelen spielt auf der Orgel. Rund um das Gemeindehaus finden Interessierte die Ausstellung der Hoffnungszeichen und die Aktion “Das Kreuz wird zum Hoffnungszeichen”.

Bad Fallingbostel: Gründonnerstag 19 Uhr Gottesdienst; Karfreitag 11 Uhr Gottesdienst; Ostersonntag 6 Uhr Osterfrühgottesdienst, 11 Uhr Osterfestgottesdienst mit Posaunenchor; Ostermontag 11 Uhr Osterfestgottesdienst. Ist der lokale Inzidenzwert am Montag, Dienstag und Mittwoch vor dem Gottesdienst geringer oder gleich 70,0 wird Gottesdienst gefeiert.

Bomlitz: Gründonnerstag ma(h)l anders: Am 1. April ab 10 Uhr können Papiertüten vor der Kirche abgeholt werden. In der Tüte findet sich Brot, Traubensaft, Käse und geistige Nahrung. Karfreitag: Am 2. April ab 10 Uhr steht ein Holzkreuz vor der Kirchentür. Es gibt die Möglichkeit Ängste, Sorgen und Klagen aufzuschreiben und an das Kreuz zu heften. Ostersonntag: Am 4. April zwischen 6 und 11 Uhr besteht die Möglichkeit, sich das Osterlicht und ein Segenswort an der Kirchentür abzuholen. In der Karwoche bietet die Kirchengemeinde ebenfalls einen geistlichen Spaziergang mit sechs Stationen in Bomlitz an.

Bommelsen: Karfreitag 15 Uhr Andacht zur Todesstunde Christi; Ostersonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Ist der lokale Inzidenzwert am Montag, Dienstag und Mittwoch vor dem Gottesdienst geringer oder gleich 70,0 wird Gottesdienst gefeiert.

Dorfmark: Karfreitag Zaunpredigt am Pfarrhaus zum Mitnehmen; Ostersonntag Zaunpredigt am Pfarrhaus zum Mitnehmen, 9 bis 11 Uhr Abholung des Osterlichtes vor der St.-Martinskirche, 10 Uhr Posaunenflashmob: “Christ ist erstanden”

Düshorn: Ostersonntag: 9.30 Uhr Gottesdienst; Ostermontag: 9.30 Uhr Gottesdienst. An beiden Tagen ist die Kirche nach dem Gottesdienst bis 12 Uhr geöffnet. Das Osterlicht kann in mitgebrachten Behältnissen abgeholt werden und es gibt gedruckte Osterbotschaften zum Mitnehmen.

Eickeloh: Die Kreuz-Kirche ist Karfreitag von 15 bis 17 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr für Gebete und Einkehr geöffnet.

Gilten: Ostersonntag 10 Uhr Festgottesdienst zum Osterfest mit Kirchenchor und Posaunenchor unter freiem Himmel vor dem Gemeindehaus Gilten; Ostersonntag und Ostermontag ab 10 Uhr: “Ostergruß in der Tüte”. Die Tüten mit Hoffnungsworten und einer Osterkerze stehen vor der Kapelle in Norddrebber, vor der Kirche in Suderbruch und vor dem Gemeindehaus in Gilten und können bei einem Osterspaziergang mit nach Hause genommen werden.

Kirchboitzen: Karfreitag Passionsandacht auf YouTube. Offene Kirche von 8 bis 18 Uhr. Ausdrucke der Osterpredigt liegen zur Abholung bereit. Der Osterbaum in der Kirche kann mit Ostereiern geschmückt werden.

Meinerdingen: Ostersonntag 5.30 Uhr Feier der Osternacht auf der Kirchwiese und 10 Uhr Ostergottesdienst auf der Kirchwiese. Anmeldung für beide Gottesdienste unter (05161) 8790 (Anrufbeantworter erforderlich). Am Ostersonntag besteht die Möglichkeit, eine von den dort bereitliegenden Osterkerzen am Osterlicht vor der Kirchentür zu entzünden und mitzunehmen. Über die gesamten Ostertage ist die Ausstellung “Hoffnungszeichen” der Evangelischen. Jugend an der Kirchscheune zu betrachten.

Ostenholz: Ostersonntag 10.45 Uhr Gottesdienst, nach dem Gottesdienst ist die Kirche bis 12 Uhr geöffnet. Das Osterlicht kann in mitgebrachten Behältnissen abgeholt werden und es gibt gedruckte Osterbotschaften zum Mitnehmen.

Rethem: Ostersonntag 10 Uhr Outdoor-Gottesdienst. Anmeldung bitte unter (05165) 91300.

Schwarmstedt: Die Laurentiuskirche und der Vorraum im Gemeindezentrum Lindwedel sind bis Ostermontag täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Bis zum Karsamstag finden Besuchererinnen und Besucher jeden Tag einen Gedankenimpuls zur Passion zum Mitnehmen und können Bilder der Ausstellung “#Hoffnungszeichen” der evangelischen Jugend betrachten. Auf alle Kinder wartet am Sonnabend ein Kindergottesdienst in der Tüte mit einer kreativen Andacht für zu Hause. Im gesamten Gemeindegebiet ist ab Ostersonnabend der Kirchenosterhase St. Laurentius unterwegs. Ostersonntag wird ab 5.30 Uhr mit musikalischer Begleitung von Clara Strutz im Freien vor der Laurentiuskirche die Osterkerze entzündet. Osterspaziergänger erhalten das Osterlicht mit persönlichem Segen. Ab 7 Uhr brennt die Osterkerze in der Kirche. Am Ostermontag wird um 10.30 Uhr die Osterkerze im Gemeindezentrum Lindwedel entzündet. Dort kann bis 12 Uhr das Osterlicht abgeholt werden. Kleine Osterkerzen liegen bereit.

Walsrode: Offene Kirche Walsrode täglich 10 bis 16 Uhr, zu den üblichen Gottesdienstzeiten sind Seelsorgerinnen und Seelsorger anwesend. Offene Kirche Stellichte: Karfreitag und Ostermontag 14 bis 16 Uhr.