/lokales/krippenkinder-fahren-in-einem-neuen-wagen_10_112019221-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Die Spende stammt aus den Mitteln der Lotterie “Sparen und Gewinnen” der Niedersächsischen Sparkassen. Ein Los kostet fünf Euro. Davon werden vier Euro gespart und dem Losbesitzer am Ende des Jahres wieder ausgezahlt. “Schon mit einem Euro sichert man sich die Chance auf attraktive Gewinne und unterstützt soziale Projekte wie dieses und bietet so eine einzigartige Kombination aus regelmäßigem Sparen, attraktiven Gewinnchancen und sozialem Engagement”, erklärt Schröder.

Leiterin Claudia Seibold-Stolz freut sich über diese Unterstützung: “Bietet dieses Gefährt doch Platz für bis zu sechs Kinder, ist sogar mit einem Dach zum Schutz vor Sonne und Regen ausgestattet und lädt so zu vielfältigen Ausflügen ein.” Für Matthias Schröder, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Walsrode, steht neben der Unterstützung der wertvollen Arbeit der Integrativen Krippe der Spaß der Kinder im Vordergrund. “Wenn ich mir die Fröhlichkeit der kleinen Fahrgäste so anschaue, weiß ich, dass diese Unterstützung auch genau richtig ankommt”, ist er sich sicher.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ