Die Candy Kisses sind wieder da: Liveband spielt in Bad Fallingbostel

“Endlich!”, atmet Lady Sunshine alias Sonja Falke auf und bekräftigt ihre Aussage: “Endlich.” In der Tat wird es erst der zweite Auftritt der Band seit Beginn der Pandemie sein. “Lady Sunshine & The Candy Kisses” spielt am 12. September ab 17 Uhr im Kurhaus in Bad Fallingbostel.

Die Combo, die mehrheitlich aus Walsrode stammt, zählt zu den führenden Bands in Deutschland, wenn es um deutsche und amerikanische Popmusik der 1950er und frühen 60er Jahre geht. Auftritte vor tausenden Zuschauern sind den Musikern ebenso vertraut wie solche in kleinem Rahmen.

Aus purer Auftrittsfreude verspricht die Combo für den 12. September ein kleines Best-of aus ihrem Programm, bevor dann, so es die Pandemielage zulässt, im Frühjahr ein ganz besonderes Event steigen soll. “Wir verraten noch nichts, nur so viel: Lassen Sie sich überraschen!”, hält Drummer Mister Groom alias Christian Stallknecht die Spannung ab sofort genüsslich am Kochen.

Einlass zum Konzert in Bad Fallingbostel ist um 16 Uhr. Karten gibt es im Ticket-Center der Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, im Potpourri im Kurhaus Bad Fallingbostel und online bei Eventim.