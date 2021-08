Die großen Besetzungen sind zurück

Seit März 2020 liegt die Amateurmusik am Boden. Es war ein schweres Jahr für alle Menschen, die gern selbst Musik machen und begeistert im Orchester spielen. So konnte im Februar 2020 die “Oldies-Concert Band” aus Wietzendorf noch gerade ihr Neujahrskonzert bestreiten und das sinfonische Blasorchester “United Winds” aus Soltau noch ihr Kinderkonzert “Der Kleine Prinz” aufführen sowie ein gefeiertes Konzert im Hamburger “Mirallas-Saal” geben. Besonders bitter: Für die Osterferien 2020 hatte das Orchester der Heidekreis-Musikschule eine zweiwöchige Konzerttournee durch Argentinien geplant. Die Koffer waren schon gepackt, von Gletschertouren bis in den tropischen Regenwald waren auch die Hotels gebucht, die Inlandsflüge organisiert und die Konzerte schon beworben. Im vergangenen Jahr gab es dann aber nur einen kleinen Korridor von sechs Wochen, in denen Proben erlaubt waren, erst seit Juni dieses Jahres sind wieder große Besetzungen in den Proben möglich.

Damit die “Branche” schnell wieder auf die Beine kommt hat das Bundesministerium für Kultur ein Hilfsprogramm für innovative Projekte in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für Chor- und Orchestermusik aufgelegt. Im Rahmen von “Neustart Kultur” soll das Förderprogramm “Impuls” den Musizierenden Impulse und Motivationshilfen zur nachhaltigen Stärkung und erhöhte Sichtbarkeit für den zeitnahen Neustart ermöglichen. Die Ensembles sollen zur schnellen Wiederaufnahme der Proben- und Konzerttätigkeit befähigt werden und Unterstützung bei der durch die Pandemie beschleunigten Transformationsprozessen in den Bereichen Wiedergewinnung von Mitgliedern und Digitalität erhalten.

Der Musikverein Wietzendorf hat sich gemeinsam mit der Heidekreis-Musikschule um eine Förderung für ein Konzert im Oktober bemüht und war erfolgreich. Für ein Crossover-Konzert, bei dem ein großes sinfonisches Blasorchester auf eine Big Band trifft und sinfonische Musik mit Jazz und Unterhaltung verbindet, haben die beiden Ensembles unter der Leitung von Sönke Klegin eine fünfstellige Fördersumme bewilligt bekommen. Nach einem intensiven Probewochenende mit erfahrenen Dozenten kann nun am 14. Oktober ein großes Crossover-Konzert in der Alten Reithalle in Soltau stattfinden. Den Konzertabend eröffnen wird das 45-köpfige Blasorchester mit großen sinfonischen Werken, dann mischen sich die Orchester zu einer Einlage, in der sinfonische Wucht und Big-Band-Stilistik sich abwechseln. Beschließen wird die Veranstaltung schließlich die Oldies-Concert-Band mit bekannten Titeln und Songs, gesungen von der großartigen Lena Renk und dem Musicaldarsteller David Lee Krohn.

Ein weiteres Projekt mit Big-Band-Klängen gibt es bereits am 3. Oktober ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Soltau zu erleben. Lehrkräfte der Heidekreis-Musikschule und befreundete Musikerinnen und Musiker aus dem norddeutschen Raum, finden sich zu einer All-Star Band unter der Leitung von Jürgen Heusler zusammen und gestalten gemeinschaftlich dieses Konzert. Die Musiker spielen dabei Arrangements, die extra für diese professionelle Besetzung geschrieben wurden und werden neben Big-Band-Klassikern auch moderne Titel zu Gehör bringen.