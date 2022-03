Ellen Obier ist zurück

Am Sonnabend, 19. März, gastiert Ellen Obier ab 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) im Dorfgemeinschaftshaus in Eilte. Sie hat ihren Fans versprochen, einmal im Jahr in der alten Heimat aufzutreten, was in den vergangenen zwei Jahren aus bekannten Gründen jedoch nicht möglich war. Und sie freut sich nun riesig, dass es endlich wieder los geht. “Ellen Obier - Best of” bietet dafür genau das passende Programm.

Zwei neue Titel im Gepäck

Auf der Bühne stehen so Tina Turner, Cher, Nana Mouskouri, Shakira, Lady Gaga, Michelle und Helene Fischer mit Rollator. Natürlich darf der Swing nicht fehlen und auch eigene Kompositionen, für die Ellen Obier im vergangenen Jahr ein Stipendium der Gema erhielt. Mit dem Geld produziert sie aktuell neue Titel in Karlsruhe bei Alan Vukelic. Bei diesem Produzenten sind regelmäßig auch die “Voice of Kids” zu Gast. Zwei neue Titel wird die Künstlerin in Eilte bereits vorstellen können, noch vor der offiziellen Veröffentlichung, für die unter anderem auch noch Videos produziert werden.

Die Hälfte der Plätze ist bereits an Fans ihrer ehemaligen Hauskonzerte vergeben. Restplätze gibt es aber noch. Sollte die Nachfrage zu groß sein, wird das Konzert im Herbst wiederholt. Karten: kontakt@ellen-obier.de oder 0171/ 7446589. Eine Karte kostet zehn Euro.