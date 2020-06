Endlich wieder Konzerte in der Kirche

Die Sommermusik in Bispinger Kirchen kann in dieser Saison wegen der Coronapandemie erst mit Verspätung beginnen. Es sind acht Konzerte geplant. Sie sollen möglichst Open Air zwischen Oler Kerk und altem Pfarrhaus stattfinden. Bei unbeständigem Wetter werden sie in die St. Antoniuskirche verlegt. An beiden Veranstaltungsorten müssen die jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz aller Teilnehmer eingehalten werden.

Das erste Konzert findet am kommenden Freitag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr in der St. Antoniuskirche statt. Unter dem Motto “England und Europa - Musik des 18. Jahrhunderts in London” spielen Margret Hoppe, Orgel, und Ursula Groten, Flöten, Werke von Georg Friedrich Händel, John Stanley, William Croft, Charles Dieupart und Giuseppe Sammartini.

Margret Hoppe war von 1979 bis 2018 Kantorin und Seelsorgebereichsmusikerin an der Agneskirche in Köln, wo sie den Neubau der Rieger-Orgel verantwortlich begleitete und in der Kölner Innenstadt mehrere Chöre und Ensembles leitete, deren Repertoire mittelalterliche bis zeitgenössische Kompositionen und Uraufführungen umfasst.

Ursula Groten ist Dozentin an der Musikschule Erftstadt; darüber hinaus spielt sie Konzerte im In- und Ausland. Sie leitet mehrere Kammermusikensembles und konzertiert solistisch genauso wie in unterschiedlichen Besetzungen. Mit Margret Hoppe erarbeitet sie regelmäßig neue Konzertprogramme mit alter und neuer Musik für Flöte und Orgel, oft erweitert durch eine Continuo-Gruppe und Sologesang.

Die Konzertreihe wird am 17. Juli mit Musik für Flöte und Marimba fortgesetzt. Das Duo Melange (Almut Unger, Flöte, und Thomas Laukel, Marimba) gastiert mit Werken von Ludwig van Beethoven, Astor Piazolla und Georges Bizet.

Oliver Jaeger (Gitarre, Bandoneon, Symphonetta) lädt die Zuhörer am 24. Juli zu einer musikalischen Reise über das Meer ein. “mediterran - atlantico” nennt er sein von Flamenco, Fado, Tango und klassischer Musik inspiriertes Programm.

Mit einer spätsommerlichen Serenade wollen Nina Schulze, Sopran, und Marie Zimmer, Harfe, am 31. Juli erfreuen. Unter dem Programmtitel “Leise flehen meine Lieder…” erklingen Werke von Franz Schubert bis Claude Debussy.

“Stil/os gücklich” heißt es am 7. August. Ein A-cappella-Konzert mit dem Vocoder Ensemble (Maria Krawietz, Mezzosopran, Lena Ritter, Mezzosopran, Antonia Schwoch, Alt, Lennart Wagner, Bariton, Hennig Wölk, Bariton, Patrick Below, Bass) erwartet die Konzertbesucher.

Der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens wird auch bei der Sommermusik gewürdigt. Am 14. August spielt das Hansa Ensemble (Idan Levi, Flöte; Mari Sakai, Violine; Lucas Schwengebecher, Bratsche; Birte Schulz, Violoncello; Hye-Yeon Kim, Klavier) Kammermusik aus der Jugendzeit des großen Komponisten. Und unter der Überschrift “world-jazz” präsentiert das Duo “Mehr als wir” (Matthias Ehrig, Gitarre, und Andreas Uhlmann, Posaune) am 28. August Songs mit Einflüssen aus Jazz, Pop und Folk.

Die Sommermusik in Bispinger Kirchen endet am 4. September. Von Wundern und Visionen mit Werken von Hildegard von Bingen, Gautier de Coinci, Philipp der Kanzler und anderen singt und spielt das Duo “La Mouvance” (Christine Mothes, Gesang und Karen Marit Ehlig, Fiedel).

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Am Ausgang wird eine Spende erbeten, die hilft, den Künstlern angemessene Honorare zahlen zu können.