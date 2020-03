Gleich drei komische StÃ¼cke

Am Freitag und Sonnabend, 27. und 28. März, jeweils ab 19 Uhr heißt es für die Theatergruppe Grethem-Büchten im Büchtener Saal wieder: “Vorhang auf!” Die Laienspieler werden auch in diesem Jahr mit einem bunten Programm überraschen. In schöner Tradiotion werden drei lustige Einakter aufgeführt.

In der Komödie “Golden Girlies” laufen Bärbel, Hilde und Gerda jenseits der Sechzig noch auf Hochtouren. Nicht nur, dass sie ihr Seniorenheim kräftig aufmischen und den rigorosen Pfleger Andreas zur Weißglut bringen - sie erteilen der werten Verwandtschaft auch noch eine gehörige Lektion.

Egons Frau Wilma hat in dem plattdeutschen Stück “Tante Adelheid” wieder einmal das Haus mit der Drohung verlassen, nie mehr zurückzukehren. Egon sieht das Ganze gelassen und nutzt die günstige Gelegenheit, tüchtig mit Freunden zu feiern. Die feuchtfröhliche Stimmung wird getrübt durch die Nachricht, dass Tante Adelheid wegen des Erbes noch diesen Abend zu Besuch kommt, um sich vom harmonischen Eheleben der beiden zu überzeugen.

In dem Stück “In der Tür geirrt” hat Mareike es mit 40 endlich geschafft, sich aus Mamas Klammergriff zu befreien. Sie will für ihren gut situierten Job in die Hauptstadt ziehen. Vorher gilt es nur noch eine winzige Hürde zu nehmen: die Aufnahme in die Wohngemeinschaft. Doch die vermeintliche Kleinigkeit entpuppt sich als Stolperfalle.

In den Pausen werden neben Getränken auch wieder Würstchen und Brezeln angeboten. Der Vorverkauf für die Theaterabende beginnt am Sonnabend, 14. März, um 9 Uhr. Für beide Vorstellungen können die Karten bei Ilona Helberg, Sandgarten 12, Büchten, (05164) 8693, erworben werden.