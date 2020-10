Gott, du kannst ein Arsch sein: Autor im Walsroder Kino

In den deutschen Kinos läuft ab Donnerstag, 1. Oktober, der Film “Gott, du kannst ein Arsch sein”, eine Tragikomödie, inspiriert von wahren Begebenheiten mit Til Schweiger und Heike Makatsch. Frank Pape, Autor des Buches, auf dem der Film lose basiert, ist am Sonnabend, 3. Oktober, zu Gast im Walsroder Capitol-Theater, um die Kinobesucher ab 19.30 Uhr zu begrüßen und mit ihnen vor und nach dem Film ins Gespräch zu kommen.

Zur Handlung auf der Leinwand: Für Steffi (Sinje Irslinger) fängt das Leben gerade erst an. Mit dem Schulabschluss in der Tasche, einer Ausbildung zur Polizistin in Aussicht und einem tollen Freund an ihrer Seite, freut sie sich riesig auf die Abschlussfahrt nach Paris. Während ihre Eltern Frank (Til Schweiger) und Eva (Heike Makatsch) mächtig stolz auf ihre Tochter sind, folgt ein Dämpfer, als Steffi den Gesundheitscheck bei der Polizei nicht besteht. Die schockierende Diagnose trifft sie kurze Zeit später wie ein Schlag: Ein Bronchialkarzinom, Lungenkrebs, wird ihr Leben schon bald beenden.

Wie in Trance packt Steffi trotzdem die Koffer für die Reise nach Paris, die ihre Eltern ihr vehement verbieten. In diesem Zustand könne sie unmöglich unbeaufsichtigt nach Paris reisen. Stattdessen solle sie sofort mit der Chemotherapie beginnen.

Steffi will von all dem nichts hören. Sie macht sich alleine auf in die Stadt der Liebe und trifft unvermittelt auf den Zirkusartisten Steve (Max Hubacher). Dieser flieht vor den Vorstellungen seines Vaters, dem Zirkusdirektor Matanola (Jürgen Vogel). Gemeinsam wollen sie sich nun auf den Weg nach Paris machen, ohne Geld, Auto oder eine Bleibe über dem Kopf. Während die besorgten Eltern schon bald ihre Spur aufnehmen, erleben Steffi und Steve einen einzigartigen Roadtrip, in dem sie auf Kühen reiten, im Hochsommer Snowboard fahren und im Nordseewind fliegen.

Der gleichnamige Bestseller “Gott, du kannst ein Arsch sein” von Buchautor Frank Pape, erzählt die berührende wie lebensbejahende Geschichte von Stefanie Pape, die mit 15 Jahren die Lungenkrebsdiagnose erhielt. Als Tagebuch schilderte sie ihre Erfahrungen, Träume und Erlebnisse in ihrem letzten Lebensjahr, das Buch brachte Frank Pape heraus. Hochkarätig bis in die Nebenrollen besetzt, sieht das Publikum in der Buchverfilmung Til Schweiger, Heike Makatsch, Jürgen Vogel, Benno Fürmann, Jasmin Gerat, Dietmar Bär, Max Hubacher und Newcomerin Sinje Irslinger in ihrer ersten großen Hauptrolle.

Karten gibt es nur im Vorverkauf oder Onlinekauf, Reservierungen sind nicht möglich. Info/Tickets: capitol-walsrode.de.