Haydn, Beethoven und Schubert “beflügeln”

Sie ist Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben, der Stiftung Yehudi Menuhin Live Music Now Hannover und der Jeunesses Musicales. Ihre Konzerttätigkeit führte sie unter anderem auf das Rheingau Musikfestival, das Klangbrückenfestival sowie nach Frankreich (Paris), Österreich und in zahlreiche Städte Deutschlands. Konzertmitschnitte wurden mehrfach im SWR2, NDR, Kulturradio rbb und Deutschlandradio Kultur ausgestrahlt.

Die 1998 geborene Musikerin erhielt Klavierunterricht bei Russudan Meipariani und Stefan Romer. Ab 2015 wurde sie als Vorstudentin des Professors Florian Wiek an der Musikhochschule Stuttgart unterrichtet, bei dem sie anschließend ihr Bachelorstudium begann. Seit Oktober 2018 studiert Josefa Schmidt bei Professor Roland Krüger an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

