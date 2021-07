Klassik am Klostersee erst 2022

Nach intensiven Gesprächen mit den Partnern vor Ort wird von den Veranstaltern aufgrund der aktuellen Corona-Sachlage und somit unsicherer Planungsmöglichkeit die Veranstaltung “Klassik unter den Sternen” am Sonnabend, 21. August, verschoben. Das Konzert war als Open-Air-Veranstaltung am Walsroder Klostersee geplant. Ein neuer Termin steht aber bereits fest: Musikfreunde können sich auf die “Vier Jahreszeiten” am Sonnabend, 23. Juli, freuen, ebenfalls auf der Grünfläche am Klostersee. Beginn ist um 20 Uhr.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, ein Umtausch ist nicht notwendig. Mehr auf www.paulis.de.