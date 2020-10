Künstlergemeinschaft zeigt neue Arbeiten

Die jährliche Kunstbörse im April musste ausfallen und wird nun nachgeholt.Nach langer, aber überaus kreativ genutzter Corona-bedingter Pause freuen sich die Dorfmarker Künstler sehr, ihre Arbeiten am Sonnabend, 31. Oktober, und am Sonntag, 1. November, im Heimathaus Dorfmark, Ecke Marktstraße/ Großer Hof, jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr öffentlich zeigen zu können.

Mit zehn Künstlern bietet das Heimathaus in beiden Etagen eine Fülle unterschiedlicher Seherlebnisse. Von einfach nur schön sowie überraschend bis hin zur Kunst, die Denkanstöße vermittelt, ist alles dabei. Der Eisenverbieger Hans Germer stellt Metallobjekte aus. Gudrun Hebenbrock, Barbara von Fintel, Alena Yadikina und Anneliese Presse zeigen gegenständliche Malerei und Bernhard Marx Zeichnungen. Sandra Redlich hebt mit ihren Arbeiten die Grenze zwischen Malerei und Fotografie auf. Irma Mennerich und Waltraud Ziebart präsentieren detailreiche Miniaturen auf Porzellan. Hartmut Presse zeigt Objekte der Natur, Holzschnitte des Buchdruckers, Fotos und kurze Kamerafilme, die die Macht und Schönheit der Natur zeigen und ihre Bedrohtheit spürbar werden lassen. Alle Künstler nehmen Auftragsarbeiten an. Atelierbesuche können vereinbart werden. Wer das ausführliche Gespräch sucht, findet dafür erfahrungsgemäß am Sonnabend mehr Zeit.

Die Coronaregeln werden eingehalten. Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen. Das Heimathaus ist gut belüftet, Ein- und Ausgang sind getrennt. Hinweis: Am Sonntag kann es beim Einlass zu kurzen Wartezeiten kommen.