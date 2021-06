/lokales/kultur/kunst-performance-und-klapp-klapp-kuchen_307_112034348-21-.html/ / 1

Das Förderprogramm “Neustart Kultur” hat zudem ein großes Zeltdach für den Vorplatz spendiert, so dass alle Gäste auch bei Regen geschützt und gut belüftet sind. Die Kontaktdaten werden erfasst, ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden, außer am Platz.

In Issels fulminantem Ausstellungsparcours “Klapp Klapp” erobern sich kleine Bilder, die zunächst als private Übung gedacht waren, die Freiheit. Die kunterbunten Motive werden zum Raum, sie springen über auf Wände und Böden, mutieren zu frei stehenden Umrissen, wiederholen sich, wechseln Farben und Proportionen und flirten heftig miteinander. Was das mit Corona zu tun hat, und was es mit dem “Schnuckentempel” und der unstillbaren Liebe der Künstlerin zur Antike auf sich hat, soll mit ihr besprochen werden.

Der Kunstverein Springhornhof in Neuenkirchen freut sich auf ein sommerliches Wiedersehen mit Kunst, Performance, Musik und guten Speisen am kommenden Sonnabend, 12. Juni. Los geht es um 16 Uhr mit einem Freiluftgespräch und Ausstellungsrundgängen mit der Künstlerin Verena Issel.

