“Kunst und Kultur eine Bühne bieten”

Aufmerksame Passanten in Bad Fallingbostel haben es vielleicht schon bemerkt: In dem Geschäftshaus an der Walsroder Straße 1 wird gewerkelt. Aber was steckt dahinter?

Hans-Joachim “Hajo” Maifarth als Hauseigentümer und Werner Schoppan als Koordinator haben sich zusammengetan, um in ihrem Wohnort dauerhaft und ehrenamtlich eine Ausstellungsmöglichkeit für Künstler der Region zu schaffen. “Die Räumlichkeiten sind großzügig geschnitten und liegen in bester Lage der Kreisstadt”, so Maifarth. Schoppan ergänzt: “Uns war es auch wichtig, einen Leerstand weniger in der Stadt zu haben. Nicht etwas Kommerzielles, sondern um der Kunst und Kultur eine Bühne zu bieten.”

Das Interesse in der Szene sei groß, die Bewerberliste schon erfreulich lang. Anfang November soll Eröffnung sein, so das ambitionierte Ziel. Die Gegebenheiten erlauben Besuche nach den geltenden Corona-Regeln, werden aber zunächst nur auf Anmeldung möglich sein. Der erste Ausstellungszyklus sei laut Initiatoren “hochkarätig” bestückt.