Lesung: Mamma Carlottas 14. Fall

In ihren turbulenten Sylt-Krimis lässt Bestsellerautorin Gisa Pauly sehr zum Vergnügen ihrer Leser das italienische Temperament ihrer Hauptperson Mamma Carlotta auf die Mentalität der Inselbewohner prallen. Die resolute Italienerin mischt sich dabei immer wieder in die polizeilichen Ermittlungen ihres friesisch-wortkargen Schwiegersohns ein. So auch in ihrem 14. Abenteuer “Zugvögel”, im Mai erschienen.

Am Mittwoch, 26. August, ab 19.30 Uhr

Nun gibt Gisa Pauly eine Lesung in der Bibliothek Waldmühle. Sie findet am Mittwoch, 26. August, um 19.30 Uhr statt. Eingeladen wird die Autorin im Rahmen der Literaturreihe “Autoren erleben”, die von der Bibliothek gemeinsam mit den beiden Soltauer Buchhandlungen Hornbostel und Schütte durchgeführt wird. Der Eintritt kostet fünf Euro, Karten sind in der Bibliothek Waldmühle, (05191) 5005, und bei den beiden Buchhandlungen erhältlich. Die Gäste werden gebeten, die Hygienebestimmungen zu beachten und beim Eintritt in das Gebäude einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Erst machen die Zugvögel Rast auf Sylt, dann folgen in Scharen die Touristen - und schließlich kommen die Zirkusleute. Für Mamma Carlotta ein willkommenes Vergnügen, bis sie einen Artisten der Truppe sieht: Er hat ihrer Cousine Violetta vor vielen Jahren das Herz gebrochen. Das ist ja noch aufregender als der Häkelclub, den Charity-Lady Flora Engelbeck organisiert. Und Violetta kommt sogar höchstpersönlich auf die Insel, um sich den Verflossenen vorzuknöpfen. Was für ein Abenteuer. Das toppt sogar den Mord an einem Filmproduzenten und den Fund einer Leiche in den Dünen. Amore ist ja immer spannender als Mord. Dann aber hat der Mörder es auf ihre Familie abgesehen, und das ändert für Mamma Carlotta alles ...

Pauly wurde mehrfach ausgezeichnet

Zur Autorin: Gisa Pauly hängte nach 20 Jahren den Lehrerberuf an den Nagel und veröffentlichte 1994 das Buch “Mir langt’s - eine Lehrerin steigt aus”. Seitdem lebt sie als freie Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin in Münster, die Ferien verbringt sie am liebsten auf Sylt oder in Italien. Ihre Sylt-Krimis um die resolute Mamma Carlotta erobern jedes Jahr aufs Neue die Bestsellerlisten. Die Autorin wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Satirepreis der Stadt Boppard und der Goldenen Kamera des SWR für das Drehbuch “Déjàvu”.